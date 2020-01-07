Сегодня последний день работы рождественского рынка

”Рождественский рынок заканчивает работу сегодня вечером по прошествии Православного Рождества. Предлагаю посетить рождественский рынок в последний день его работы и поучаствовать в церемонии закрытия, которую проведет Дед Мороз Эффи”, — сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Культурная программа на Ратушной площади начнется сегодня в 17.15, когда на сцену выйдет Free Flow Studio. В 18.00 выступит танцевальная труппа Kõku. Церемонию закрытия рождественского рынка проведет Дед Мороз Эффи.

В декабре 2018 Таллиннский рождественский рынок был выбран лучшим в Европе на основании интернет-голосования, оставив позади такие большие города как Страсбург, Вена и Брюссель.