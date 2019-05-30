Сегодня полиция по всей Эстонии проверяет сторонние действия за рулем и ремни безопасности

По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, число водителей и пассажиров, постоянно пользующихся ремнями безопасности, растет из года в год.

"Но проблемой остается беспечность многих пассажиров рейсовых автобусов, которые не пристегиваются даже тогда, когда водитель автобуса просит об этом до начала поездки", — сказала Лойго. "Если в автобусе имеются ремни безопасности, ими обязательно надо пристегнуться. В случае ДТП ремень безопасности защитит от более тяжелых травм".

По словам Лойго, все большую обеспокоенность вызывает то, что часть водителей не способна управлять автомобилем, не используя свой смартфон даже несколько минут.

"Зависимость от смартфона это такая же серьезная проблема, как зависимость от алкоголя или наркотиков, и это мы видим и на наших дорогах", — сказала майор полиции. "Каждый взрослый человек, перевозящий своих детей и при этом посылающий сообщения в социальной сети или разговаривающий по телефону, должен задуматься, какой пример он подает детям. Одно из решение проблемы — обратиться за профессиональной помощью, так как зависимость от смартфона ставит в опасность и самого водителя, и других участников дорожного движения".

"В течение тех секунд, когда взгляд водителя направлен на экран телефона, а не на происходящее на дороге, в автомобиле, можно сказать, нет водителя", — сказала Сирле Лойго.