Сегодня по всей Эстонии полиция будет следить за поведением пешеходов

"Наша цель сегодня — обратить внимание на поведенческие привычки пешеходов в дорожном движении и напомнить им принципы безопасности", — сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По словом Лойго, несмотря на то, что пешеход является самым незащищенным участником дорожного движения, каждый пешеход в состоянии сделать многое для того, чтобы уберечь себя от возможных ДТП. "Начать нужно с самого простого, то есть с соблюдения правил дорожного движения", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго напоминает, что у пешеходов есть не только права, но и обязанности. "Пешеход обязан убедиться в том, что водитель вас заметил, уступает дорогу и вам безопасно переходить проезжую часть. Естественно, переходить дорогу надо лишь в разрешенных местах", — подчеркивает она. "Мы видим каждый день, как пешеходы необоснованно рискуют своей жизнью с целью сэкономить несколько секунд. Люди переходят дорогу либо на красный свет, либо в непредназначенных для этого местах, пытаясь перебежать дорогу с плотным движением транспорта. Не стоит забывать, что жизнь и здоровье ценнее времени и в столкновении с любым видом транспорта пострадавшей стороной всегда будет пешеход".

Полицейские напоминают также, что приближается самое темное время года и пора достать и прикрепить к одежде свои светоотражатели. "Использование светоотражателя делает пешехода намного заметнее и это самый дешевый и надежный способ защитить себя от возможного ДТП", — добавила Сирле Лойго.