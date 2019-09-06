Сегодня по всей Эстонии полиция будет следить за поведением пешеходов

Сегодня, 6 сентября, полицейские по всей Эстонии будут обращать большее внимание на поведение и безопасность пешеходов в дорожном движении. За первые восемь месяцев этого года в различных ДТП по всей Эстонии погибло девять пешеходов.
"Наша цель сегодня — обратить внимание на поведенческие привычки пешеходов в дорожном движении и напомнить им принципы безопасности", — сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
По словом Лойго, несмотря на то, что пешеход является самым незащищенным участником дорожного движения, каждый пешеход в состоянии сделать многое для того, чтобы уберечь себя от возможных ДТП. "Начать нужно с самого простого, то есть с соблюдения правил дорожного движения", — сказала майор полиции Сирле Лойго.
Лойго напоминает, что у пешеходов есть не только права, но и обязанности. "Пешеход обязан убедиться в том, что водитель вас заметил, уступает дорогу и вам безопасно переходить проезжую часть. Естественно, переходить дорогу надо лишь в разрешенных местах", — подчеркивает она. "Мы видим каждый день, как пешеходы необоснованно рискуют своей жизнью с целью сэкономить несколько секунд. Люди переходят дорогу либо на красный свет, либо в непредназначенных для этого местах, пытаясь перебежать дорогу с плотным движением транспорта. Не стоит забывать, что жизнь и здоровье ценнее времени и в столкновении с любым видом транспорта пострадавшей стороной всегда будет пешеход".
Полицейские напоминают также, что приближается самое темное время года и пора достать и прикрепить к одежде свои светоотражатели. "Использование светоотражателя делает пешехода намного заметнее и это самый дешевый и надежный способ защитить себя от возможного ДТП", — добавила Сирле Лойго.
В этом году в различных ДТП пострадало 193 пешехода, в 2018 году за тот же период в ДТП погибло семь пешеходов и пострадало 182 пешехода. По сравнению с тем же периодом прошлого года в этом году выросло число пострадавших пешеходов среди детей и подростков. На начало сентября прошлого года погиб один и пострадало 35 пешеходов в возрасте до 17 лет включительно, в этом году за тот же период погиб один пешеход и пострадало 53 такого возраста.
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