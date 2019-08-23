23.08.2019, 00:07

Сегодня отмечается 30-летие Балтийской цепи: как будут вспоминать это событие в Эстонии?

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Сегодня отмечается 30-летие Балтийской цепи: как будут вспоминать это событие в Эстонии?
Балтийская цепьwww.ev100.ee

23 августа 2019 года исполняется 30 лет с того дня, когда около двух миллионов жителей стран Балтии дружно взялись за руки, чтобы привлечь внимание мировой общественности к их стремлению обрести независимость.

23 августа 1989 года состоялась одна из наиболее выдающихся мирных политических массовых манифестаций — люди выстроились в цепь длиной 675,5 километра, от Таллинна через Ригу до Вильнюса.

Эта манифестация была приурочена к 50-й годовщине заключения пакта Молотова-Риббентропа. Балтийская цепь стала вехой в истории освобождения стран Восточной Европы и остается одним из самых ярких примеров ненасильственного протеста в мире.

Основной целью непрерывной живой цепи было показать всему миру свое желание быть свободными, а также обратить внимание и потребовать общественного признания тайного соглашения, которое было заключено 50 лет назад.

В этом году исполняется 80 лет с даты заключения пакта Молотова-Риббентропа. В секретном дополнительном протоколе ПМР, существование которого долго отрицалось, нацистская Германия и Советский Союз поделили Восточную Европу на актуальные для них в 1939 году сферы влияния, с чего и начались циничные попытки двух тоталитарных режимов поделить между собой уже весь мир, подавляя сопротивление малых стран.

Заключенный 23 августа 1939 года пакт Молотова-Риббентропа с его секретным дополнительным протоколом привел к оккупации и аннексии стран Балтии. 1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии приступили к осуществлению свежеподписанного соглашения, вторгнувшись в Польшу. Так началась Вторая мировая война.

В результате проведения Балтийской цепи 24 декабря 1989 года Советский Союз признал существование секретного дополнительного протокола пакта Молотова-Риббентропа и его юридическую недействительность.

Балтийская цепь привлекла огромное международное внимание и стимулировала демократические движения в других регионах. Менее чем через два года Советский Союз распался, и страны Балтии вновь стали независимыми.

Эта человеческая цепь начиналась на холме Тоомпеа в Таллинне, пересекала реку Даугаву в Риге и заканчивалась у башни Гедимина в Вильнюсе.

Манифестацию организовали национальные движения стран Балтии — Rahvarinne (Народный фронт) в Эстонии, Tautas fronte в Латвии и Sajūdis в Литве.

Балтийская цепь и предшествовавшие ей события, в том числе Балтийский меморандум 1979 года и митинг в парке Хирве в 1987 году, с их юридически обоснованными требованиями подготовили почву для восстановления независимой Эстонской Республики по принципу правопреемства 20 августа 1991 года.

ТОП

30 июля 2009 года ЮНЕСКО занесло Балтийскую цепь (документы о подготовке, осуществлении и результатах данной акции) в реестр ”Память мира”.

С 2009 года 23 августа является европейским Днем памяти жертв тоталитарных режимов (день черных ленточек, день поминовения жертв нацизма и коммунизма).


Мероприятия

В историческом коридоре творческого городка Теллискиви длинной 50 метров, откроется экспозиция, посвященная тридцатилетию Балтийской цепи, когда 2 миллиона людей из трех стран во имя свободы взялись за руки.

Экспозиция ”Балтийской цепи 30. Одна история, два миллиона рассказов” — это интерактивная экспозиция о непрерывной живой цепи длинной в 600 км, она посвящена всем людям, которые в этот день стояли в Балтийской цепи или переживали это событие в стороне. В фокусе экспозиции будут истории простых людей и их рассказы об участии в Балтийской цепи, показав событие с разных сторон и придав воспоминаниям о нем свежий углы зрения.

Временная экспозиция откроется для посетителей ровно через 30 лет после Балтийской цепи, т.е. 23 августа, в 19 часов вечера. Экспозиция будет открыта для всех желающих до конца ноября.

На площади Вабадузе сегодня пройдет день истории, посвященный юбилею. В течение дня в исторической палатке можно будет ознакомиться с историей акции, посмотреть специально созданные к этому дню видеоклипы, посетить выставку ”Кто с тобой рядом?” и почитать печатные издания. Начиная с 10.20 в исторической палатке можно следить за увлекательными обсуждениями.

В перерыве между дискуссиями будут объявлены победители конкурса поэзии ”Vabaduse loits 2019, а также пройдут викторины на тему Балтийской цепи, можно будет составить пазл Балтийской цепи и принять участие в фотоигре. В туннеле под площадью Свободы можно будет ознакомиться с проектом ”Радио Свободы 39.89.19”, в рамках которого художник Лийна Сийб сделала звуковую инсталляцию из архивных записей Балитийской цепи и современных записей.

В 15.30 в исторической палатке начнется концерт, на котором будет представлены музыканты из трех балтийских стран. На сцену выйдет латвийский коллектив Dimanta Sisters. Старинные литовские народные песни исполнит ансамбль Folk Trio. Также выступят победительница детского песенного конкурса Tähtede lava эстонская певица Глория Раудъярв и дуэт Бригиты Мурутар и Пауля Нейтсова. Вечер завершат Марек Садам и Тыну Лайкре.

В 17.30 в Таллинне в парке Хирве состоится традиционное собрание, на котором вспомнят митинг 1987 года.

Другую информацию о Балтийской цепи с фокусом на Эстонию, а также о мероприятиях, которыми будет отмечен юбилей, вы можете найти здесь.

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