Сегодня отмечается 30-летие Балтийской цепи: как будут вспоминать это событие в Эстонии?

В этом году исполняется 80 лет с даты заключения пакта Молотова-Риббентропа. В секретном дополнительном протоколе ПМР, существование которого долго отрицалось, нацистская Германия и Советский Союз поделили Восточную Европу на актуальные для них в 1939 году сферы влияния, с чего и начались циничные попытки двух тоталитарных режимов поделить между собой уже весь мир, подавляя сопротивление малых стран.

Заключенный 23 августа 1939 года пакт Молотова-Риббентропа с его секретным дополнительным протоколом привел к оккупации и аннексии стран Балтии. 1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии приступили к осуществлению свежеподписанного соглашения, вторгнувшись в Польшу. Так началась Вторая мировая война.

В результате проведения Балтийской цепи 24 декабря 1989 года Советский Союз признал существование секретного дополнительного протокола пакта Молотова-Риббентропа и его юридическую недействительность.

Балтийская цепь привлекла огромное международное внимание и стимулировала демократические движения в других регионах. Менее чем через два года Советский Союз распался, и страны Балтии вновь стали независимыми.

Эта человеческая цепь начиналась на холме Тоомпеа в Таллинне, пересекала реку Даугаву в Риге и заканчивалась у башни Гедимина в Вильнюсе.

Манифестацию организовали национальные движения стран Балтии — Rahvarinne (Народный фронт) в Эстонии, Tautas fronte в Латвии и Sajūdis в Литве.

Балтийская цепь и предшествовавшие ей события, в том числе Балтийский меморандум 1979 года и митинг в парке Хирве в 1987 году, с их юридически обоснованными требованиями подготовили почву для восстановления независимой Эстонской Республики по принципу правопреемства 20 августа 1991 года.

30 июля 2009 года ЮНЕСКО занесло Балтийскую цепь (документы о подготовке, осуществлении и результатах данной акции) в реестр ”Память мира”.

С 2009 года 23 августа является европейским Днем памяти жертв тоталитарных режимов (день черных ленточек, день поминовения жертв нацизма и коммунизма).





Мероприятия

В историческом коридоре творческого городка Теллискиви длинной 50 метров, откроется экспозиция, посвященная тридцатилетию Балтийской цепи, когда 2 миллиона людей из трех стран во имя свободы взялись за руки.

Экспозиция ”Балтийской цепи 30. Одна история, два миллиона рассказов” — это интерактивная экспозиция о непрерывной живой цепи длинной в 600 км, она посвящена всем людям, которые в этот день стояли в Балтийской цепи или переживали это событие в стороне. В фокусе экспозиции будут истории простых людей и их рассказы об участии в Балтийской цепи, показав событие с разных сторон и придав воспоминаниям о нем свежий углы зрения.

Временная экспозиция откроется для посетителей ровно через 30 лет после Балтийской цепи, т.е. 23 августа, в 19 часов вечера. Экспозиция будет открыта для всех желающих до конца ноября.

На площади Вабадузе сегодня пройдет день истории, посвященный юбилею. В течение дня в исторической палатке можно будет ознакомиться с историей акции, посмотреть специально созданные к этому дню видеоклипы, посетить выставку ”Кто с тобой рядом?” и почитать печатные издания. Начиная с 10.20 в исторической палатке можно следить за увлекательными обсуждениями.

В перерыве между дискуссиями будут объявлены победители конкурса поэзии ”Vabaduse loits 2019, а также пройдут викторины на тему Балтийской цепи, можно будет составить пазл Балтийской цепи и принять участие в фотоигре. В туннеле под площадью Свободы можно будет ознакомиться с проектом ”Радио Свободы 39.89.19”, в рамках которого художник Лийна Сийб сделала звуковую инсталляцию из архивных записей Балитийской цепи и современных записей.