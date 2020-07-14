Сегодня над Таллинном на малых высотах пролетят французские истребители

Лучше всего полет будет виден с пляжа Пирита. Начало в 15:00.

”В связи с пандемией коронавируса в мире в этом году посольство Франции не будет устраивать традиционный прием в Таллинне. Однако на протяжении всей недели все желающие посредством дигитальных каналов могут разделить с нами праздничное настроение. В качестве бонуса сегодня можно будет насладиться полетом французских истребителей над Таллинном”, — сообщил посол Франции Эрик Ламуру.

Истребители Mirage2000-5 охраняют на базе Эмари воздушное пространство стран Балтии с мая по август этого года.