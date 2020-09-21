Сегодня начинаются работы в Коплиском парке Казе

В центре расположенного недалеко от Коплиских линий между улицами Копли и Малева парка будет обустроена главная площадка, на которой можно будет устанавливать сцену для концертов и прочих мероприятий под открытым небом.

”Коплиский парк Казе — это, без сомнений, одна из жемчужин Пыхья-Таллинна. А вместе с развитием района растет и необходимость в облагороженном общественном пространстве”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. ”На центральной площадке парка и по краям дорог будут обустроены уголки с различными аттракционами, которые подойдут для проведения свободного времени людьми в любом возрасте”.

В парке появятся как асфальтированные, так и покрытые мелким гравием дорожки. Новые дороги будут проложены по уже существующим тропам. Будет построена пешеходная дорожка от улицы Сепа к Малева, на которой будут обустроены два новых железнодорожных перехода. Также будет построен дополнительный пешеходный переход на улице Малева. У дорожек Коплиского парка Казе будет установлено уличное LED-освещение.

Старейшина района отметил, что в обновленном парке будут улучшены условия для прогулок с питомцами. ”В Колписком парке Казе появятся две огражденные площадки для выгула собак — одна для больших собак, а другая для маленьких ”, — добавил Ярвелайд. Возле дорожек будут обустроены места для отдыха со скамейками и мусорными урнами. Также по парку будут установлены велосипедные стоянки.

Помимо отдельных валунов, самый крупный из которых имеет высоту более 2 м и диаметр 4 м, в парке со времен ледникового периода сохранилось естественное заповедное валунное поле. При подготовке проекта было учтено, что как можно больше валунов останется на своем месте, а перенесены на зеленую зону будут только передвигаемые камни.

Парк будет готов к июлю следующего года. Работы по благоустройству Коплиского парка Казе заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Ландшафтно-архитектурное решение парка разработало AB Artes Terrae OÜ. Проектную документацию на реконструкцию парка подготовило Roadplan OÜ.