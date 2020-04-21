Сегодня начинается восстановление плановой медпомощи. Пациенты должны будут носить маски, некоторых будут проверять на COVID-2019

Восстановление планового лечения начнется почти во всех больницах Эстонии, за исключением Сааремаа.
Постепенно начнут возобновляться приемы врачей-специалистов, стоматологов и другие подобные услуги. Рутинный контроль состояния здоровья будет восстановлен позже.
В качестве одной из мер предосторожности персонал, занимающийся осуществлением плановой медицинской помощи, не должен иметь контактов в пациентами в COVID-19.
Всем медицинским учреждениям будут разосланы подробные инструкции.
Пациент должен считаться с тем, что медицинский работник измерит ему температуру, попросит заполнить декларацию о здоровье относительно COVID-19 и продезинфицировать руки. Также, находясь в медицинском учреждении, он должен будет носить хирургическую маску, которую ему выдадут на месте.
В случае стоматологических услуг и других процедур, связанных с генерацией аэрозоля, пациент должен сделать тест на коронавирус не раньше, чем за 48 часов до начала лечения, и результат должен быть отрицательным. Если выполнение этого требования невозможно, персонал должен использовать дополнительные индивидуальные средства защиты и респиратор.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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