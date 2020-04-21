21.04.2020, 08:21

Сегодня начинается восстановление плановой медпомощи. Пациенты должны будут носить маски, некоторых будут проверять на COVID-2019

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Сегодня начинается восстановление плановой медпомощи. Пациенты должны будут носить маски, некоторых будут проверять на COVID-2019
Foto: JOOSEP MARTINSON

Государство начинает сегодня постепенное восстановление планового лечения. Соответствующие инструкции подписал руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

Восстановление планового лечения начнется почти во всех больницах Эстонии, за исключением Сааремаа.

Постепенно начнут возобновляться приемы врачей-специалистов, стоматологов и другие подобные услуги. Рутинный контроль состояния здоровья будет восстановлен позже.

В качестве одной из мер предосторожности персонал, занимающийся осуществлением плановой медицинской помощи, не должен иметь контактов в пациентами в COVID-19.

Всем медицинским учреждениям будут разосланы подробные инструкции.

Пациент должен считаться с тем, что медицинский работник измерит ему температуру, попросит заполнить декларацию о здоровье относительно COVID-19 и продезинфицировать руки. Также, находясь в медицинском учреждении, он должен будет носить хирургическую маску, которую ему выдадут на месте.

В случае стоматологических услуг и других процедур, связанных с генерацией аэрозоля, пациент должен сделать тест на коронавирус не раньше, чем за 48 часов до начала лечения, и результат должен быть отрицательным. Если выполнение этого требования невозможно, персонал должен использовать дополнительные индивидуальные средства защиты и респиратор.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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