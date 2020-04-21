Сегодня начинается постепенное восстановление плановой медицинской помощи
Департамент здоровья планирует сегодня начать постепенно восстанавливать плановое лечение.
Департамент здоровья планирует сегодня начать постепенно восстанавливать плановое лечение.
Восстановление планового лечения начнется почти во всех больницах Эстонии, за исключением Сааремаа.
Постепенно начнут возобновляться приемы врачей-специалистов, стоматологов и другие подобные услуги. Рутинный контроль состояния здоровья будет восстановлен позже.
В качестве одной из мер предосторожности персонал, занимающийся осуществлением плановой медицинской помощи, не должен иметь контактов в пациентами в COVID-19.
Всем медицинским учреждениям будут разосланы подробные инструкции.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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