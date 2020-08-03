Сегодня начинает работу Департамент по делам образования и молодежи

С сегодняшнего дня начинает работать Департамент по делам образования и молодежи, который будет оказывать услуги, ранее предоставлявшиеся целевым учреждением Innove, целевым учреждением по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонским центром работы с молодёжью (ENTK).
Основная задача департамента заключается в реализации государственной политики в области образования и молодежной сферы. Представительства департамента будут работать в Таллинне и Тарту, региональные представительства — по всей стране, как в виде бюро отдела учебного консультирования (центры Rajaleidja), так и в лице работников молодежной сферы. Адреса электронной почты работников департамента будут выглядеть следующим образом: имя.фамилия@harno.ee. В течение переходного периода продолжат действовать также старые адреса электронной почты прежних учреждений.
Также вместе с временной веб-страницей www.harno.ee некоторое время продолжат работать и прежние веб-страницы объединенных учреждений.
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