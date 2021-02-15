Сегодня началась вакцинация работников сферы просвещения. Но списков и необходимых доз вакцин в больницы не поступило

Врач-инфекционист Вильяндиской больницы Кадри Кыйвумяги сообщила Delfi, что список работников сферы просвещения, желающих вакцинироваться, к ним еще не поступил, хотя организационно больница готова. Соответственно списку будут заказаны вакцины и определен порядок вакцинации (хоть по 250 человек в день).

О том же сказали изданию в Южно-Эстонской и Раквереской больницах. Пока нет списков — вакцину не заказывают.

В Пылваскую больницу список подлежащих вакцинации из общеобразовательных школ поступил только сегодня утром. Поэтому необходимого количества доз пока еще нет, их заказывают соответственно графику вакцинирования, который в настоящий момент составляется.

Разослать списки вакцинируемых в школы, центры семейных врачей должна Больничная касса. Руководитель по коммуникациям ведомства Эвелин Тринк сказала Delfi, что списки составляются по мере поступления информации из школ.

"Поскольку в списки должны быть включены не только работники школ, то это требует определенного времени", — пояснила Тринк.

Представитель Больничной кассы отметила, что из школ запросили списки желающих в минувшую среду, а они люди определялись вплоть до пятницы.

По словам Тринк в Южно-Эстонской и Раквереской больницах списки должны быть сегодня к вечеру. После этого медицинские учреждения смогут сделать точные заказы необходимого им количества доз вакцин.

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