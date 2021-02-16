Сегодня началась вакцинация полицейских и спасателей
Сегодня начинается вакцинация от коронавируса работников т. н. первой линией, обеспечивающих внутреннюю безопасность страны.
Сегодня начинается вакцинация от коронавируса работников т. н. первой линией, обеспечивающих внутреннюю безопасность страны.
В последующие недели будут вакцинированы служащие Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, а также спасатели-добровольцы и помощники полицейских. Вакцинация добровольная.
Вакцинацию проводит договорной партнер Больничной кассы Qvalitas Arstikeskus вакциной AstraZeneca. Всего необходимо получить две дозы.
Более подробная информация о вакцине доступна на сайте Лекарственного департамента.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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