Сегодня началась регистрация в Дружину школьников

Председатель Таллиннского горсобрания и председатель совета SA Õpilasmalev Тийт Терик отметил, что сначала планировалось начать регистрацию в Дружину школьников в начале мая, но из-за чрезвычайной ситуации сроки пришлось перенести, поскольку не было решения правительства по организации дружины и лагерей.

”Мы всегда исходим из того, что лето в Дружине школьников должно быть интересным, но при этом еще и безопасным, — сказал Тийт Терик. — На данный момент составляются дополнительные руководства по организации ежедневной работы групп. В этом году размер групп будет ограничен. Безусловно, будет отменено традиционное открытие дружинного лета на Ратушной площади, также под большим вопросом проведение в августе всеобщего слета Дружины школьников, на котором планировалось около 700 участников”.

Со списком дружин и детальной информацией (время проведения, работа, работодатель, особые условия, оформление заявки и т.д.) можно ознакомиться на домашней страничке SA Õpilasmalev www.malev.ee . Обязательно также ознакомиться с памяткой по регистрации в дружину!

Напоминаем, что регистрация проводится по принципу ”кто впереди, тот и атаман”. Поэтому молодежи стоит заранее выбрать подходящую группу и запасные варианты. Также нужно быть готовым заполнить мотивационную анкету, для того, чтобы попасть в некоторые группы, придется пройти дополнительный отборочный этап.

Все данные зарегистрировавшихся хранятся в базе данных SA Õpilasmalev. Если случится так, что попасть в выбранную группу сразу не получилось, то как только в ней освободятся места, с желающим сразу свяжутся.