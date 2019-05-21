Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни состоится акция протеста: он опасен

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Veerenni raudteeülesõidul jäi jalgrattur rongi alla Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни трагически погиб журналист Юри Аарма. В прошлом году там также погиб человек.