21.05.2019, 17:31

Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни состоится акция протеста: он опасен

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rus.delfi.ee
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Veerenni raudteeülesõidul jäi jalgrattur rongi alla
Veerenni raudteeülesõidul jäi jalgrattur rongi allaFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни трагически погиб журналист Юри Аарма. В прошлом году там также погиб человек.

Ввиду этого сегодня в 18 часов там состоится акция протеста с целью обратить внимание: этот переезд опасен.

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