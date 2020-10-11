Сегодня на Штромке пройдет осенняя ярмарка: товары на любой возраст и вкус

“Ждем пыхья-таллиннцев и гостей на традиционную осеннюю ярмарку. Приходить стоит всей семьей, так как торговцы будут предлагать товары на любой возраст и вкус”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. “При этом надо заботиться о здоровье и делать все возможное, чтобы препятствовать вирусу. Поэтому если чувствуете себя нехорошо, то лучше остаться дома”, - отметил Пеэтер Ярвелайд.

На ярмарке можно будет купить запасы картофеля, меда, лука, грибов, клюквы и чеснока. Также будет большой выбор хуторской и рыбной продукции.

Отличный день с семьей обеспечат кафе и различные аттракционы.

Осенняя ярмарка состоится 11 октября с 11 до 16 часов в парке на Штромке.

На ярмарку рекомендуется добираться пешком или на общественном транспорте (автобусы номер 40 и 66, остановка Супельранна).