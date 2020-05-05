Сегодня международный день акушерки

По словам заведующей акушерской службой женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, праздник этого года более особенный. Всемирная организация здравоохранения провозгласила 2020 год Международным годом медсестер и акушерок.

„В начале 2020 года, никто из нас не мог предположить, что в год, посвященной нашей работе, мы столкнемся с самым большим вызовом в профессиональной деятельности и что наша работа станет еще более важной в глазах общества. Время кризиса и изменений, вызванные глобальной вспышкой вируса, не оставили акушерок нетронутыми. Внезапно появилась новая должность — ”работники на передовой”. Это правда, что продолжение жизни и рождение детей являются частью нашей повседневной жизни, и будущие родители и семьи нуждаются в поддержке и помощи акушерок, независимо от положения дел в государстве и кризиса,” — сказала Вивиан Арусаар.

Сегодня быть акушеркой — это гораздо больше, чем просто следить за здоровьем беременных женщин, консультировать и помогать при родах. Акушерка — это медицинский работник, который консультирует и поддерживает женщин на протяжении всей их жизни — мы даем советы и заботимся о здоровье пациенток даже в те трудные моменты, когда планирование семьи и рождение детей идут не так, как ожидалось, или необходимо справиться более серьезным заболеванием. Сотрудничество играет важную роль в нашей профессии — заботясь о коллегах, инвестируя в знания и навыки, работая рука об руку с пациентами и их близкими, женщинам и их семьями, мы совместно с гинекологами и педиатрами создаем воспоминания, полные благополучия и душевного спокойствия.

В прошлом году в роддоме Восточно-Таллиннской центральной больницы родилось 4218 детей. В первые дни мая на свет появилось 26 мальчика и 20 девочек.

Преданная и любящая акушерка создает чувство безопасности для пациентов и возвращает их нам! Сегодня мы поздравляем всех акушерок, благодарны им за благородную работу, желаем сил и выносливости!