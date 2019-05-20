Сегодня Кальюлайд примет участие в инаугурации Зеленского в Киеве

”Украина для Эстонии важный партнер и является внешнеполитическим приоритетом. Линия фронта на Востоке Украины проходит не только между украинских деревень, но и меж разными ценностями, разными мирами. Прекращение войны и оккупации на Украине, а также стимулирование реформ — в интересах всей Европы. Об этом нельзя забывать. Европа и западным мир не должен повторить ошибок в Грузии 2008 года”, — прокомментировал советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.