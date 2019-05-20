20.05.2019, 09:37

Сегодня Кальюлайд примет участие в инаугурации Зеленского в Киеве

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Президент Керсти Кальюлайд сегодня находится с однодневным рабочим визитом на Украине и примет участие в церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Также состоится и двухсторонняя рабочая встреча двух глав.

Украина для Эстонии важный партнер и является внешнеполитическим приоритетом. Линия фронта на Востоке Украины проходит не только между украинских деревень, но и меж разными ценностями, разными мирами. Прекращение войны и оккупации на Украине, а также стимулирование реформ — в интересах всей Европы. Об этом нельзя забывать. Европа и западным мир не должен повторить ошибок в Грузии 2008 года”, — прокомментировал советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

Читайте также: