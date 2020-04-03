Сегодня исполняется 30 лет с момента создания правительства периода восстановления независимости

Правительство состояло из 20 министров, в число которых среди прочих входили также будущий президент Эстонской Республики Леннарт Мери в качестве министра иностранных дел и трехкратный премьер-министр Тийт Вяхи в качестве министра транспорта, сообщается в пресс-релизе.

”За эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот”, — сказал бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. ”Начало марафонской гонки во многом определяет конечный результат, и оглядываясь назад, я могу сказать, что мы обеспечили Эстонии отличный старт. Успех Эстонии в последующие годы был-бы невозможен без самоотверженных действий всех проэстонских сил и без эффективного сотрудничества, которое мы осуществляли, несмотря на некоторые разногласия в тактических вопросах восстановления независимости. От имени правительства, которое сегодня празднует свою 30-ю годовщину, я выражаю глубокую благодарность министрам и всем участникам процесса”.

”Оценивая роль правительства периода восстановления независимости, следует иметь в виду, что переход от ранее беспрецедентной крайне централизованной системы к новой демократической рыночной экономике оказался с учетом имевших возможностей вполне успешным, особенно по сравнению с большинством стран гемосферы бывшего СССР”, — добавил бывший министр транспорта Тийт Вяхи.