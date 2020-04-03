Сегодня исполняется 30 лет с момента создания правительства периода восстановления независимости

В этот день 30 лет назад, 3-го апреля 1990-го года, было созвано первое правительство ЭР периодa восстановления независимости. Премьер-министром стал Эдгар Сависаар, под чьим руководством правительство успешно завершило процесс восстановления независимости — Эстония стала свободной без единой жертвы. Правительство состояло из 20 министров, в число которых среди прочих входили также будущий президент Эстонской Республики Леннарт Мери в качестве министра иностранных дел и трёхкратный премьер-министр Тийт Вяхи в качестве министра транспорта.
”За эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот”, — сказал бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. ”Начало марафонской гонки во многом определяет конечный результат, и оглядываясь назад, я могу сказать, что мы обеспечили Эстонии отличный старт. Успех Эстонии в последующие годы был-бы невозможен без самоотверженных действий всех проэстонских сил и без эффективного сотрудничества, которое мы осуществляли, несмотря на некоторые разногласия в тактических вопросах восстановления независимости. От имени правительства, которое сегодня празднует свою 30-ю годовщину, я выражаю глубокую благодарность министрам и всем участникам процесса”.
”Оценивая роль правительства периода восстановления независимости, следует иметь в виду, что переход от ранее беспрецедентной крайне централизованной системы к новой демократической рыночной экономике оказался с учетом имевших возможностей вполне успешным, особенно по сравнению с большинством стран гемосферы бывшего СССР”, — добавил бывший министр транспорта Тийт Вяхи.
”В процессе восстановления независимости мы подготовили и осуществили очень важные шаги по консолидации эстонской государственности”, — сказал бывший министр юстиции Юри Райдла. ”Деятельность правительства основывалась на решении Верховного Совета от 30-го марта 1990-го года и принятом 8-го мая 1990-го года законе ”О символике Эстонии”, который предусматривал восстановление эстонской государственности по принципу правовой преемственности. Закон от 8-го мая 1990-го года узаконил пять наиболее важных положений Конституции Эстонской Республики 1938 года, чем практически реализовал правовую преемственность”.
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