03.04.2020, 08:15

Сегодня исполняется 30 лет с момента создания правительства периода восстановления независимости

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EST
Eesti lipp.
Foto: Jaanus Lensment

В этот день 30 лет назад, 3-го апреля 1990-го года, было созвано первое правительство ЭР периодa восстановления независимости. Премьер-министром стал Эдгар Сависаар, под чьим руководством правительство успешно завершило процесс восстановления независимости – Эстония стала свободной без единой жертвы.

Правительство состояло из 20 министров, в число которых среди прочих входили также будущий президент Эстонской Республики Леннарт Мери в качестве министра иностранных дел и трехкратный премьер-министр Тийт Вяхи в качестве министра транспорта, сообщается в пресс-релизе.

”За эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот”, — сказал бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. ”Начало марафонской гонки во многом определяет конечный результат, и оглядываясь назад, я могу сказать, что мы обеспечили Эстонии отличный старт. Успех Эстонии в последующие годы был-бы невозможен без самоотверженных действий всех проэстонских сил и без эффективного сотрудничества, которое мы осуществляли, несмотря на некоторые разногласия в тактических вопросах восстановления независимости. От имени правительства, которое сегодня празднует свою 30-ю годовщину, я выражаю глубокую благодарность министрам и всем участникам процесса”.

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”Оценивая роль правительства периода восстановления независимости, следует иметь в виду, что переход от ранее беспрецедентной крайне централизованной системы к новой демократической рыночной экономике оказался с учетом имевших возможностей вполне успешным, особенно по сравнению с большинством стран гемосферы бывшего СССР”, — добавил бывший министр транспорта Тийт Вяхи.

”В процессе восстановления независимости мы подготовили и осуществили очень важные шаги по консолидации эстонской государственности”, — сказал бывший министр юстиции Юри Райдла. ”Деятельность правительства основывалась на решении Верховного Совета от 30-го марта 1990-го года и принятом 8-го мая 1990-го года законе ”О символике Эстонии”, который предусматривал восстановление эстонской государственности по принципу правовой преемственности. Закон от 8-го мая 1990-го года узаконил пять наиболее важных положений Конституции Эстонской Республики 1938 года, чем практически реализовал правовую преемственность”.

”Конечно, нам пришлось воспользоваться всеми возможностями, которые открылись в тот уникальный период времени, что мы и сделали. Мы опирались на различных союзников в достижении нашей конечной цели — освобождения Эстонии и укрепления ее независимости в течение короткого, но достаточно сумбурного переходного периода после распада Советского Союза”, — сказал бывший государственный министр Райво Варе. В задачи правительства входило построение политической, законодательной и государственно-административной структуры нового государства. Кроме того, оно должно было обеспечить вместо экономики, основанной на жесткой системе распределения, условия, предотвращающие развитие наихудшего сценария в обеспечении жизненных потребностей людей, и создать основы для развития новой среды свободной рыночной экономики”.

Правительство Эдгара Сависаара пришло к власти 3-го апреля 1990-го года после того, как возглавляемый им Народный фронт победил на выборах в Верховный Совет в марте. После распада Советского Союза и попытки государственного переворота в Москве 20-го августа 1990-го года Сависаар де-факто стал премьер-министром Эстонской Республики, и его правительство находилось у власти до 30 января 1992 года.

Сегодня исполняется 30 лет с момента создания правительства периодa восстановления независимости

В этот день 30 лет назад, 3-го апреля 1990-го года, было созвано первое правительство ЭР периодa восстановления независимости. Премьер-министром стал Эдгар Сависаар, под чьим руководством правительство успешно завершило процесс восстановления независимости — Эстония стала свободной без единой жертвы. Правительство состояло из 20 министров, в число которых среди прочих входили также будущий президент Эстонской Республики Леннарт Мери в качестве министра иностранных дел и трёхкратный премьер-министр Тийт Вяхи в качестве министра транспорта.

”За эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот”, — сказал бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. ”Начало марафонской гонки во многом определяет конечный результат, и оглядываясь назад, я могу сказать, что мы обеспечили Эстонии отличный старт. Успех Эстонии в последующие годы был-бы невозможен без самоотверженных действий всех проэстонских сил и без эффективного сотрудничества, которое мы осуществляли, несмотря на некоторые разногласия в тактических вопросах восстановления независимости. От имени правительства, которое сегодня празднует свою 30-ю годовщину, я выражаю глубокую благодарность министрам и всем участникам процесса”.

”Оценивая роль правительства периода восстановления независимости, следует иметь в виду, что переход от ранее беспрецедентной крайне централизованной системы к новой демократической рыночной экономике оказался с учетом имевших возможностей вполне успешным, особенно по сравнению с большинством стран гемосферы бывшего СССР”, — добавил бывший министр транспорта Тийт Вяхи.

”В процессе восстановления независимости мы подготовили и осуществили очень важные шаги по консолидации эстонской государственности”, — сказал бывший министр юстиции Юри Райдла. ”Деятельность правительства основывалась на решении Верховного Совета от 30-го марта 1990-го года и принятом 8-го мая 1990-го года законе ”О символике Эстонии”, который предусматривал восстановление эстонской государственности по принципу правовой преемственности. Закон от 8-го мая 1990-го года узаконил пять наиболее важных положений Конституции Эстонской Республики 1938 года, чем практически реализовал правовую преемственность”.

”Конечно, нам пришлось воспользоваться всеми возможностями, которые открылись в тот уникальный период времени, что мы и сделали. Мы опирались на различных союзников в достижении нашей конечной цели — освобождения Эстонии и укрепления ее независимости в течение короткого, но достаточно сумбурного переходного периода после распада Советского Союза”, — сказал бывший государственный министр Райво Варе. В задачи правительства входило построение политической, законодательной и государственно-административной структуры нового государства. Кроме того, оно должно было обеспечить вместо экономики, основанной на жесткой системе распределения, условия, предотвращающие развитие наихудшего сценария в обеспечении жизненных потребностей людей, и создать основы для развития новой среды свободной рыночной экономики”.

Правительство Эдгара Сависаара пришло к власти 3-го апреля 1990-го года после того, как возглавляемый им Народный фронт победил на выборах в Верховный Совет в марте. После распада Советского Союза и попытки государственного переворота в Москве 20-го августа 1990-го года Сависаар де-факто стал премьер-министром Эстонской Республики, и его правительство находилось у власти до 30 января 1992 года.

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