Сегодня еще можно принять участие в опросе о будущем Эстонии

В ходе опроса людей просят выбрать пять наиболее важных ключевых слов — какой именно должна быть Эстония, где в 2035 году было бы хорошо жить, работать, учиться или просто находиться. До сегодняшнего вечера все желающие еще могут заполнить онлайн-вопросник по адресу http://www.eesti2035.ee. Опрос позволит суммировать ожидания жителей Эстонии в отношении будущего страны до 2035 года.

До сих наиболее активно в опросе участвовали люди, относящиеся к возрастной группе 20-30 летних, проживающие в Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. На сегодня своим мнением в отношении формирования будущего страны поделились уже почти 13 000 жителей Эстонии, причем пятая часть заполнила вопросник на русском, а 10% — на английском языке.

Результаты опроса станут одним из оснований, опираясь на которые, вместе с представителями заинтересованных групп и экспертами для Эстонии будет выбрано до пяти долгосрочных целей. Следующим шагом станут общеэстонские семинары и обсуждения, призванные начать анализ необходимых реформ и потребностей в финансировании.