Сегодня еще можно принять участие в опросе о будущем Эстонии

До сегодняшнего вечера Министерство финансов и Государственная канцелярия ждут участия всех жителей страны в общеэстонском опросе — в какой Эстонии вы хотели бы жить в 2035 году? Опрос является частью разработки долгосрочной государственной стратегии. На сегодня в ходе длившегося три недели опроса своим мнением в отношении формирования будущего страны поделились уже почти 13 000 жителей Эстонии.
В ходе опроса людей просят выбрать пять наиболее важных ключевых слов — какой именно должна быть Эстония, где в 2035 году было бы хорошо жить, работать, учиться или просто находиться. До сегодняшнего вечера все желающие еще могут заполнить онлайн-вопросник по адресу http://www.eesti2035.ee. Опрос позволит суммировать ожидания жителей Эстонии в отношении будущего страны до 2035 года.
До сих наиболее активно в опросе участвовали люди, относящиеся к возрастной группе 20-30 летних, проживающие в Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. На сегодня своим мнением в отношении формирования будущего страны поделились уже почти 13 000 жителей Эстонии, причем пятая часть заполнила вопросник на русском, а 10% — на английском языке.
Результаты опроса станут одним из оснований, опираясь на которые, вместе с представителями заинтересованных групп и экспертами для Эстонии будет выбрано до пяти долгосрочных целей. Следующим шагом станут общеэстонские семинары и обсуждения, призванные начать анализ необходимых реформ и потребностей в финансировании.
Сегодня в Эстонии существует множество стратегий в различных сферах жизни, которые слабо связаны друг с другом и у которых отсутствует единое направление. Также цикл государственного бюджета и стратегии не позволяет планировать жизнь страны на продолжительный срок — на пятнадцать лет и более. Долгосрочная стратегия составляется до 2035 года. Она охватывает все сферы жизни, а также важнейшие реформы и инвестиции.
Стратегия ”Эстония 2035” будет готова к концу 2019 года. Ее составление организуют Государственная канцелярия и Министерство финансов. В создании стратегии ”Эстония 2035” участвуют различные организации, союзы, объединения, сообщества и представители предприятий.