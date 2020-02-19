Сегодня! Дневной центр Хааберсти приглашает на концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, традиционный концерт в дневном центре на этот раз более торжественный и посвящен годовщине Эстонской Республики. ”Нашей стране вот-вот исполнится 102 года. По сравнению с другими государствами это не так много, но важно, что мы сами строим свою страну, гордимся нашей культурой, достижениями и людьми”, — сказал старейшина и пригласил всех желающих в дневной центр, чтобы вместе отметить день рождения Эстонии.

На торжественном концерте, посвящённом годовщине страны, гостей будет приветствовать министр социальных дел Танель Кийк. ”Социальные темы несомненно важны, и верю, что министр сможет поделиться очень актуальными темами, а гостям будет интересно узнать о проделанном в правительстве и поставленных целях”, — отметил Ханимяги.