19.02.2020, 10:30

Сегодня! Дневной центр Хааберсти приглашает на концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики


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Sinimustvalge 100
Sinimustvalge 100Foto: Priit Simson

Сегодня в 14:00 в дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое годовщине Эстонской Республики. Для гостей выступит Эда Захарова с детским хором.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, традиционный концерт в дневном центре на этот раз более торжественный и посвящен годовщине Эстонской Республики. ”Нашей стране вот-вот исполнится 102 года. По сравнению с другими государствами это не так много, но важно, что мы сами строим свою страну, гордимся нашей культурой, достижениями и людьми”, — сказал старейшина и пригласил всех желающих в дневной центр, чтобы вместе отметить день рождения Эстонии.

На торжественном концерте, посвящённом годовщине страны, гостей будет приветствовать министр социальных дел Танель Кийк. ”Социальные темы несомненно важны, и верю, что министр сможет поделиться очень актуальными темами, а гостям будет интересно узнать о проделанном в правительстве и поставленных целях”, — отметил Ханимяги.

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