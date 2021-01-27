Сегодня — день памяти жертв Холокоста. На кладбище Рахумяэ пройдет церемония поминовения

На церемонии с речами выступят министр образования и науки Лийна Керсна, глава дипломатического корпуса и посол Великобритании Тереза Баббер и председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон. Также будет зачитано обращение посла Израиля Хагита Бен-Яакова. Молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

Государственная церемония поминовения будет транслироваться на youtube-канале министерства образования и науки, а также на странице в Facebook.

В Эстонии Международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Аушвица организует министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии, делегацией Международного альянса в память о Холокосте и Эстонским