"Сегодня была моя первая смена. Устала". RusDelfi поговорил с медсестрой, которая во время эпидемии решила пойти в экстренную медицину

Алиса Монахова (22) во вторник, 7 апреля, отработала первый день в отделении экстренной медицины в качестве помощницы медсестры. RusDelfi поговорил с ней о нагрузке и необычной реакции на врачей в Ида-Вирумаа.
"Я работала помощником медсестры в ортопедии, потом начальство сказало, что не хватает персонала в других отделениях, и меня, по моему согласию, перевели в отделение экстренной медицины. Сегодня была моя первая смена с 8 до 20 вечера. Устала", — рассказывает Алиса о новом опыте в период нехватки врачей в больницах во время ЧП.
Монахова работала в "интенсиве", где лежат нестабильные пациенты. "Люди с открытыми переломами, ушибами, травмами головы — те, у кого на данный момент нестабильное состояние", — привела пример, с кем она работала в первый день в Восточно-Таллиннской Центральной больнице. В отдельном изоляторе лежали и инфицированные коронавирусом.
"Для меня было много нового, другие врачи помогали, не кричали, советовали. Мне очень понравилось, может, останусь работать тут. Классная атмосфера, хорошие коллеги. Я пробовала делать все сама — ставить канюли, искать вену, смешивать препараты", — вспоминает Алиса. Она добавила, что в этом месяце у нее будет 10 смен, но если чрезвычайное положение продлится, то придется задержаться в ЭМО.
Алиса начинала помощником в отделении ортопедии. Затем проходила практику в скорой помощи. "В рамках практики я должна была посещать школы и рассказывать про скорую помощь. Но так как учебные заведения закрыли, а мой одногруппник работал в скорой, и у них не хватало рук, то меня направили делать тесты на коронавирус. Мы дежурили по северу и востоку Эстонии. Семейные врачи назначали тест — мы приезжали и брали анализы. То есть приезжали в Кохтла-Ярве, Нарву и за один раз сделали несколько тестов. Потом возвращались в Таллинн. За день проезжали примерно 700 километров", — продолжает она.
Расскажи, как вы брали тесты.
Диспетчер отправляет адрес. Мы приезжаем, надеваем маски, очки, защитные костюмы. Выходим из машины…
Люди пугались?
Да, в Нарве и Кохтла-Ярве необычно реагируют. Кто-то фотографирует, снимает видео. Кто-то боялся, что в их подъезде у кого-то может быть коронавирус.
Мы подходим к квартире, но не заходим. Делаем тест на пороге. Я должна длинной ватной палочкой попасть в носоглотку через ноздрю. Это неприятно и больно. Особенно для тех, у кого насморк или воспаление. Палочку в пробирку и в пакет, запечатываем и везем в Таллинн. Мы были еще и в попечительском доме Алутагузе. (Там как минимум 15 инфицированных, 90-летний мужчина скончался — прим. RusDelfi).
"Меня интересует медицина, мне интересны все направления. В ЭМО можно получить хорошую практику, пациенты постоянно меняются, ко всем нужен разный подход, хочу и дальше помогать людям", — резюмирует Алиса.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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