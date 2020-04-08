"Сегодня была моя первая смена. Устала". RusDelfi поговорил с медсестрой, которая во время эпидемии решила пойти в экстренную медицину

"Я работала помощником медсестры в ортопедии, потом начальство сказало, что не хватает персонала в других отделениях, и меня, по моему согласию, перевели в отделение экстренной медицины. Сегодня была моя первая смена с 8 до 20 вечера. Устала", — рассказывает Алиса о новом опыте в период нехватки врачей в больницах во время ЧП.

Монахова работала в "интенсиве", где лежат нестабильные пациенты. "Люди с открытыми переломами, ушибами, травмами головы — те, у кого на данный момент нестабильное состояние", — привела пример, с кем она работала в первый день в Восточно-Таллиннской Центральной больнице. В отдельном изоляторе лежали и инфицированные коронавирусом.

"Для меня было много нового, другие врачи помогали, не кричали, советовали. Мне очень понравилось, может, останусь работать тут. Классная атмосфера, хорошие коллеги. Я пробовала делать все сама — ставить канюли, искать вену, смешивать препараты", — вспоминает Алиса. Она добавила, что в этом месяце у нее будет 10 смен, но если чрезвычайное положение продлится, то придется задержаться в ЭМО.

Алиса начинала помощником в отделении ортопедии. Затем проходила практику в скорой помощи. "В рамках практики я должна была посещать школы и рассказывать про скорую помощь. Но так как учебные заведения закрыли, а мой одногруппник работал в скорой, и у них не хватало рук, то меня направили делать тесты на коронавирус. Мы дежурили по северу и востоку Эстонии. Семейные врачи назначали тест — мы приезжали и брали анализы. То есть приезжали в Кохтла-Ярве, Нарву и за один раз сделали несколько тестов. Потом возвращались в Таллинн. За день проезжали примерно 700 километров", — продолжает она.

Палатка возле входа в отделение экстренной медицины. 14.03.2020 Foto: Andres Putting

Расскажи, как вы брали тесты.

Диспетчер отправляет адрес. Мы приезжаем, надеваем маски, очки, защитные костюмы. Выходим из машины…

Люди пугались?

Да, в Нарве и Кохтла-Ярве необычно реагируют. Кто-то фотографирует, снимает видео. Кто-то боялся, что в их подъезде у кого-то может быть коронавирус.

Мы подходим к квартире, но не заходим. Делаем тест на пороге. Я должна длинной ватной палочкой попасть в носоглотку через ноздрю. Это неприятно и больно. Особенно для тех, у кого насморк или воспаление. Палочку в пробирку и в пакет, запечатываем и везем в Таллинн. Мы были еще и в попечительском доме Алутагузе. (Там как минимум 15 инфицированных, 90-летний мужчина скончался — прим. RusDelfi).