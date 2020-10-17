Сеэдер об ЛГБТ-скандале Хельме: в Эстонии с правами человека все в порядке, никого не притесняют

По его мнению, высказывания министра внутренних дел Марта Хельме не подходят министру и не достойны его должности, пишет RusERR.

"Я рекомендую не обращать внимания, потому что за этими словами и утверждениями ничего нет, они пустые. В Эстонии с правами человека все в порядке, никого не притесняют", — сказал Сеэдер.

"Если мы будем игнорировать такие заявления в течение длительного периода, то они исчезнут", — пояснил Сеэдер, добавив, что утверждения Хельме, вероятно, не преодолеют новостного порога в Германии.

На вопрос, рассматривал ли председатель Isamaa, как и лидеры оппозиции, возможность выражения вотума недоверия министру внутренних дел, Сеэдер ответил отрицательно.

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