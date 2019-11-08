08.11.2019, 16:50

Сеэдер о скандале вокруг Ярвика: если обвинения соответствуют действительности, то он должен уйти в отставку


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Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Madis Veltman

Вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) говорит, что обвинения в адрес министра Марта Ярвика серьезные и объяснения должны дать как сам министр, так и его партия (EKRE)

”Обвинения, которые звучат, очень серьезные. Сейчас важно узнать, соответствуют ли они действительности и насколько серьезна проблема”, — сказал Сеэдер Maaleht.

”Сейчас министра нет в Эстонии, а за спиной такие дела делать нельзя. Когда он вернется, надо будет спросить у него. Это должна сделать как его партия, так и премьер-министр. Прокуратура также начала расследование. Если обвинения соответствуют действительности, то, конечно же, министр должен уйти в отставку”.

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