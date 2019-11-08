Сеэдер о скандале вокруг Ярвика: если обвинения соответствуют действительности, то он должен уйти в отставку

”Обвинения, которые звучат, очень серьезные. Сейчас важно узнать, соответствуют ли они действительности и насколько серьезна проблема”, — сказал Сеэдер Maaleht.

”Сейчас министра нет в Эстонии, а за спиной такие дела делать нельзя. Когда он вернется, надо будет спросить у него. Это должна сделать как его партия, так и премьер-министр. Прокуратура также начала расследование. Если обвинения соответствуют действительности, то, конечно же, министр должен уйти в отставку”.