Сеэдер о скандале вокруг Ярвика: если обвинения соответствуют действительности, то он должен уйти в отставку
Вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) говорит, что обвинения в адрес министра Марта Ярвика серьезные и объяснения должны дать как сам министр, так и его партия (EKRE)
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