Сеэдер о решении Госсуда об однополых браках: у суда стало слишком много власти(1)
Глава парламентской партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, комментируя решение Госсуда, признавшего антиконституционной и недействительной часть Закона об иностранцах, запрещающей выдачу временного вида на жительство в Эстонии одному из партнеров однополой семьи, заявил, что невозможно принять ситуацию, когда концепция эстонской семьи будет пересмотрена на основе практики другого государства, передает rus.err.ee.
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