Сеэдер о решении Госсуда об однополых браках: у суда стало слишком много власти

По мнению Сеэдера, можно утверждать, что судебная система захватила слишком много власти и, по существу, взяла на себя роль законодательной власти — Рийгикогу: "Госсуд установил, что Эстония должна относится к однополым парам, зарегистрировавшим брак за границей, как к парам, которые оформили свой союз в Эстонии. Госсуд заявляет, что Закон об иностранцах — неконституционный. Задача Рийгикогу — разработка законов. Такие решения (суда) ставят под угрозу баланс между законодательной и судебной властью".

Глава "отечественников" считает, что концепция семьи должна быть индивидуальной в каждой стране.

"Председатель Госсуда Виллу Кыва в особом мнении выразил сове несогласие с тем, что предусмотренная Конституцией защита семьи должна распространятся на однополые браки, — отметил Сеэдер. — Как мы видели ранее, во время принятия Закона о сожительстве, этот вопрос разделили эстонское общество. Авторы закона отметили, что однополые браки — это не семейные отношения".