22.06.2019, 20:53

Сеэдер о решении Госсуда об однополых браках: у суда стало слишком много власти

 (17)
rus.delfi.ee
EST
Peaministrikandidaadid presidendi juures
Helir-Valdor SeederFoto: Priit Simson

Глава парламентской партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, комментируя решение Госсуда, признавшего антиконституционной и недействительной часть Закона об иностранцах, запрещающей выдачу временного вида на жительство в Эстонии одному из партнеров однополой семьи, заявил, что невозможно принять ситуацию, когда концепция эстонской семьи будет пересмотрена на основе практики другого государства, передает rus.err.ee.

По мнению Сеэдера, можно утверждать, что судебная система захватила слишком много власти и, по существу, взяла на себя роль законодательной власти — Рийгикогу: "Госсуд установил, что Эстония должна относится к однополым парам, зарегистрировавшим брак за границей, как к парам, которые оформили свой союз в Эстонии. Госсуд заявляет, что Закон об иностранцах — неконституционный. Задача Рийгикогу — разработка законов. Такие решения (суда) ставят под угрозу баланс между законодательной и судебной властью".

Глава "отечественников" считает, что концепция семьи должна быть индивидуальной в каждой стране.

"Председатель Госсуда Виллу Кыва в особом мнении выразил сове несогласие с тем, что предусмотренная Конституцией защита семьи должна распространятся на однополые браки, — отметил Сеэдер. — Как мы видели ранее, во время принятия Закона о сожительстве, этот вопрос разделили эстонское общество. Авторы закона отметили, что однополые браки — это не семейные отношения".

По мнению Сеэдера, в вопросе семейных отношений необходимо учитывать культурный и исторический фон страны. "Необходимо разработать и определить модель семьи в Эстонии, а не импортировать ее из других стран".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: