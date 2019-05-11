11.05.2019, 19:30

Сеэдер на съезде Isamaa: нынешний правящий союз не является браком по любви


rus.delfi.ee
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Pensionireformi isa Helir-Valdor SeederFoto: Ilmar Saabas

Председатель партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Вальдор Сеэдер, выступая на проходящем в субботу съезде партии, сказал, что ему и многим его однопартийцам не нравятся взгляды и заявления представителей Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии, но решение вступить с ними в правящую коалицию было правильным, пишет rus.err.

"Признаю, что нынешняя правительственная коалиция — это не брак по любви, но в политике нужно исходить из реальных возможностей, а не возвышенных чувств", — сказал Сеэдер.

"Я знаю, что есть сторонники "Отечества", которым не нравится нынешняя коалиция с Центристской партией и EKRE. Да, попытка взять на себя ответственность правительства в таком сообществе не является удобным выбором и несет риск для "Отечества". Возможно, сегодня и Центристская партия, и "Отечество" теряют поддержку. Но я уверен, что в будущем избиратель поймет цели нашего решения и проявленный государственный подход, и будут восстановлены и доверие, и поддержка. В долгосрочной перспективе это возможно единственным путь, который дает небольшую надежду на преодоление опасного разрыва и на примирение общества ", — сказал Сеэдер своим однопартийцам.

"Отечеству", по словам Сеэдера, не нравится и договор Центристской партии с правящей российской партией "Единая Россия": "Мы не удовлетворены тем, что он обозначен как замороженный, застывший, потерявший силу или еще как-то в этом роде. Этот договор не так безобиден, как замороженная индейка в морозильнике. Мы продолжаем требовать его аннулирования".

"Но, как и в случае с нашими нынешними партнерами, мы также видим многое, абсолютно неприемлемое для нас в политике Партии реформ и социал-демократов. Нам не нравится поддержка соцдемов Пакта ООН о миграции, который одобряет массовую миграцию и, по крайней мере, косвенно угрожает Эстонии. Нам также не нравится продолжавшееся на протяжении многих лет подавляющее, создающее недоверие и разрушающее общество правление Партии реформ", — сказал Сеэдер.

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