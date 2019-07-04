Сеэдер: Кылварт вводит общественность в заблуждение. Мы все равно перейдем на эстоноязычную систему образования

”Isamaa поставила перед собой целью полный переход на образование на эстонском языке, и это твердое намерение нынешней правительственной коалиции. Специалисты должны оценить, за какое время это возможно реально сделать, но переход на эстоноязычную систему образования произойдет в любом случае”.

"Михаил Кылварт годами пытался помешать переходу на образование на эстонском языке в Таллинне. В столице это было возможно, поскольку здесь наслаждается единовластием Центристская партия. Но на государственном уровне Isamaa этого не допустит ни при каких обстоятельствах. В коалиционном договоре, в создании которого принимал участие и Михаил Кылварт, четко прописана цель: в будущем все выпускники школ должны владеть эстонским языком на хорошем уровне”, — заявил Сеэдер.

Речь идет об интервью Михаила Кылварта изданию Baltnews, в котором мэр сказал, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования на русском языке. Также, по его словам, коалиция в нынешнем виде была единственной возможностью сохранить в Эстонии образование на русском языке.