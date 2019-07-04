04.07.2019, 17:45

Сеэдер: Кылварт вводит общественность в заблуждение. Мы все равно перейдем на эстоноязычную систему образования

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rus.delfi.ee
EST 28
IRL pressikonverents
IRL pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Председатель Isamaa Хелир Валдор Сеэдер считает, что Михаил Кылварт своим заявлением относительно сохранения образования на русском языке сознательно вводит общественность в заблуждение. По словам Сеэдера, в том, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования, нет никакого сомнения.

”Isamaa поставила перед собой целью полный переход на образование на эстонском языке, и это твердое намерение нынешней правительственной коалиции. Специалисты должны оценить, за какое время это возможно реально сделать, но переход на эстоноязычную систему образования произойдет в любом случае”.

"Михаил Кылварт годами пытался помешать переходу на образование на эстонском языке в Таллинне. В столице это было возможно, поскольку здесь наслаждается единовластием Центристская партия. Но на государственном уровне Isamaa этого не допустит ни при каких обстоятельствах. В коалиционном договоре, в создании которого принимал участие и Михаил Кылварт, четко прописана цель: в будущем все выпускники школ должны владеть эстонским языком на хорошем уровне”, — заявил Сеэдер.

Речь идет об интервью Михаила Кылварта изданию Baltnews, в котором мэр сказал, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования на русском языке. Также, по его словам, коалиция в нынешнем виде была единственной возможностью сохранить в Эстонии образование на русском языке.

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