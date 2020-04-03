SEB: впереди особенный день поступления пенсий

Руководитель дивизиона частных клиентов SEB Силле Халланг: „Даты поступления пенсий являются всегда для наших контор и банкоматов периодами с самой высокой нагрузкой. В наступившем месяце ожидаем еще большую нагрузку на свои каналы, так как происходит индексирование пенсий. Напоминаем своим клиентам, что при необходимости посещения конторы они должны для этого специально зарегистрироваться, а при использовании банкоматов необходимо держать между собой примерно двухметровую дистанцию.”

В этот период SEB так же берет под особый контроль чистоту и дезинфекцию банкоматов, своих клиентов же призывает использовать банкоматы только в перчатках.

SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 665 5100. Вся информация о банковских услугах в режиме чрезвычайного положения, а также о влиянии коронавируса на финансовые вопросы доступна на веб-странице банка.