Счет за лечение бронхита за границей составил 4000 евро

”Путешествовавший с семьей по Европе ребенок заболел бронхитом и ему потребовалось больничное лечение. Лечение в больнице может оказаться очень дорогим даже в случае обычного на первый взгляд заболевания. В этот раз госпитализация обошлась в 4000 евро. Расходы покрыло имеющееся страхование путешествия”, — сказал руководитель PZU Kindlustus (PZU) по продуктам страхования путешествий Кристо Ыунапуу.

По словам Ыунапуу, большую часть возмещения ущерба в связи со страхованием путешествий в PZU составляют именно заболевания детей — перед поездкой или во время нее. Хотя, путешествуя по Европе, люди часто полагаются на европейскую карту медицинского страхования, стоит помнить, что такая карта не покрывает все медицинские услуги (например, плату за визит, плату за больничную койку, международную транспортировку больного), а также что она не действует в частных больницах и клиниках.

”Отели часто сотрудничают с частными врачами: одна только плата за визит в таком случае может превышать сто евро. А если пациента помещают в частную больницу, расходы могут составить тысячи евро. Оплата пребывания в палате, а также всевозможные исследования и анализы в частных больницах, как правило, очень дорогие”, — отметил Ыунапуу.