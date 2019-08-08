Счет за лечение бронхита за границей составил 4000 евро

В этом году, находясь в путешествии, ребенок заболел бронхитом — выполнявшая лечение больница выставила счет на 4000 евро, который покрыла страховка, сказано в пресс-релизе.
”Путешествовавший с семьей по Европе ребенок заболел бронхитом и ему потребовалось больничное лечение. Лечение в больнице может оказаться очень дорогим даже в случае обычного на первый взгляд заболевания. В этот раз госпитализация обошлась в 4000 евро. Расходы покрыло имеющееся страхование путешествия”, — сказал руководитель PZU Kindlustus (PZU) по продуктам страхования путешествий Кристо Ыунапуу.
По словам Ыунапуу, большую часть возмещения ущерба в связи со страхованием путешествий в PZU составляют именно заболевания детей — перед поездкой или во время нее. Хотя, путешествуя по Европе, люди часто полагаются на европейскую карту медицинского страхования, стоит помнить, что такая карта не покрывает все медицинские услуги (например, плату за визит, плату за больничную койку, международную транспортировку больного), а также что она не действует в частных больницах и клиниках.
”Отели часто сотрудничают с частными врачами: одна только плата за визит в таком случае может превышать сто евро. А если пациента помещают в частную больницу, расходы могут составить тысячи евро. Оплата пребывания в палате, а также всевозможные исследования и анализы в частных больницах, как правило, очень дорогие”, — отметил Ыунапуу.
В прошлом году компания PZU Kindlustus возместила в рамках страхования путешествий ущербов на сумму порядка 780 000 евро: самые крупные случаи составили около 26 000 и 27 000 евро. В первом случае речь шла о перенесенном в Испании инфаркте, а во втором — о легочной эмболии на одном из испанских островов.
По словам Ыунапуу, разумнее всего заключить договор страхования путешествия сразу же после приобретения билетов или оплаты размещения в отеле. Заплатить придется только за проведенные в поездке дни, но полис уже будет действовать и позволит возместить расходы даже если в результате несчастного случая или болезни путешествие придется отменить еще до вылета. Если в случае деловой поездки страхование с дополнительной защитой помогает возместить, например, расходы, обусловленные отменой конференции, то отправляясь в культурное путешествие, можно защититься от неожиданной отмены являющегося целью поездки концерта.
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