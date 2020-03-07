Счастливчик выиграл в Keno Loto 100 000 евро

Счастливый билет со ставкой в 5 евро был приобретен в интернете.

Последний столь крупный выигрыш в данную лотерею относится к 2018 году.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.