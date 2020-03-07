07.03.2020, 15:57
Счастливчик выиграл в Keno Loto 100 000 евро
В результате сегодняшнего розыгрыша в лотерею Keno игрок выиграл 100 000 евро, сообщает Eesti Loto.
В результате сегодняшнего розыгрыша в лотерею Keno игрок выиграл 100 000 евро, сообщает Eesti Loto.
Счастливый билет со ставкой в 5 евро был приобретен в интернете.
Последний столь крупный выигрыш в данную лотерею относится к 2018 году.
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