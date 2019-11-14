Счастливчик выиграл в Bingo loto 400 000 евро

Вчера в передаче "Suur lotokolmapäev" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 399 718 евро. Билет с двумя полями был приобретен в интернете.
Предыдущий джекпот был разыгран 25 сентября и составил 462 334,30 евро.
Билет был также куплен в интернете. Тогда счастливчиком оказался строитель из Рапламаа.
За девять месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству в виде налога на азартные игры, который направляется на поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других областей, более 7,7 млн евро.
В качестве выигрышей за тот же период было выплачено 17,8 млн евро, из их около 3,9 млн евро составили выигрыши мгновенных лотерей.
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