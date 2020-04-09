Счастливчик сорвал в Bingo loto рекордный джекпот — 907 000 евро!

Увеличившийся на протяжении 12 недель джекпот Bingo loto вчера вечером наконец был разыгран.
Выигрыш размером 907 296,60 евро своему владельцу принес билет с одним игровым полем, купленный в интернете.
Отмечается, что это рекордная для местной лотереи сумма.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Рошаль: почему россиянам не стоит бояться коронавирусной инфекции
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса