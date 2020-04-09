09.04.2020, 07:15

Счастливчик сорвал в Bingo loto рекордный джекпот — 907 000 евро!

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Lotopiletid
Foto on illustreeriv.Foto: Margus Pahv

Увеличившийся на протяжении 12 недель джекпот Bingo loto вчера вечером наконец был разыгран.

Выигрыш размером 907 296,60 евро своему владельцу принес билет с одним игровым полем, купленный в интернете.

Отмечается, что это рекордная для местной лотереи сумма.

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