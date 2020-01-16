16.01.2020, 09:50

Счастливчик сорвал джекпот Bingo loto в размере 570 827 евро!

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Lotopiletid
LotopiletidFoto: Margus Pahv

Вчера в передаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 570 826,70 евро.

Выигрышный билет был куплен в магазине Grossi в Юри.

Последний раз джекпот Bingo loto был разыгран 13 ноября. Тогда он составил 399 718 евро. Билет был куплен в интернете женщиной из Рапламаа.

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