Счастливчик сорвал джекпот Bingo loto в размере 570 827 евро!

Вчера в передаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 570 826,70 евро.
Выигрышный билет был куплен в магазине Grossi в Юри.
Последний раз джекпот Bingo loto был разыгран 13 ноября. Тогда он составил 399 718 евро. Билет был куплен в интернете женщиной из Рапламаа.
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