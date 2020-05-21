Счастливчик купил в магазине Maxima лотерейный билет и выиграл почти 400 000 евро(1)
В состоявшейся накануне вечером телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo Loto — сумма выигрыша составила 373 719 евро.
В состоявшейся накануне вечером телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo Loto — сумма выигрыша составила 373 719 евро.
Выигрышный билет был куплен в тартуской Zeppelin Maxima, сообщает RusERR со ссылкой на Eesti Loto.
Также накануне купленный в Эстонии билет Vikinglotto принес выигрыш около 58 000 евро. А джекпот этой лотереи поделили между собой игроки из Дании и Норвегии, получившие по 15 млн евро.
За первые 4 месяца текущего года государственное предприятие Eesti Loto выплатило в качестве выигрышей свыше 1,1 млн евро.
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