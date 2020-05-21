Счастливчик купил в магазине Maxima лотерейный билет и выиграл почти 400 000 евро

Выигрышный билет был куплен в тартуской Zeppelin Maxima, сообщает RusERR со ссылкой на Eesti Loto.

Также накануне купленный в Эстонии билет Vikinglotto принес выигрыш около 58 000 евро. А джекпот этой лотереи поделили между собой игроки из Дании и Норвегии, получившие по 15 млн евро.

За первые 4 месяца текущего года государственное предприятие Eesti Loto выплатило в качестве выигрышей свыше 1,1 млн евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.