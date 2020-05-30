30.05.2020, 08:19
Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею 185 682 евро!
В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+0 выиграл 185 682 евро. Билет был куплен в интернете.
В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+0 выиграл 185 682 евро. Билет был куплен в интернете.
В последний раз крупнейший выигрыш на территории Эстонии был два месяца назад, 27 марта. Женщина из Пярнумаа "заработала" 659 116,20 евро.
В пятницу разыгрывался и основной приз — 33 290 606,90 евро, победил игрок из Италии. За ним следуют счастливчики из Норвегии и два из Дании, где каждый получил 701 000 евро.
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