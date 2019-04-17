Сценарий будущего от молодой Керсти Кальюлайд: в Эстонии в 2020 году живет более 2 млн человек, кассиров в магазинах нет, российский транзит угасает

”2020 год, весна. Три месяца назад мне исполнилось 50 лет и я очень горжусь тем, что во мне еще живет интерес ко всему новому и технологические инновации меня еще не раздражают. Я бросаю свои пакеты в машину и на секунду задумываюсь над ходом жизни. Я только что из магазина и там нет кассиров. Подумать только, когда я была маленькой, даже в столице в половине магазинов продавец сам шел за товаром для клиента в подсобку и приносил необходимое. А сейчас ты выкладываешь товары на ленту и достаешь пластик — у консерваторов банковская карта и ИД все же идут отдельно — все, готово. Совет по классификации профессий около десяти лет назад исключил кассиров из списка”, — написала тогда Кальюдайд.

Эстония будущего глазами Кальюлайд:

Самая престижная профессия — смотритель

Распространена работа на дому

В Эстонии живет более 2 млн человек, много мигрантов из Центральной и Восточной Европы

На каждую женщину приходится по 2,2 ребенка

Расходы на здравоохранение составляют до четверти от зарплаты

Российский транзит угасает

Начинается торжество зеленой энергии

Евросоюз становится единым рынком