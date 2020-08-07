"Сбор клубники — это как спортзал после долгого перерыва". Что говорят студенты, сменившие украинцев на эстонских полях

Студентка пожелала остаться анонимной, поэтому материал мы публикуем без имени. Ниже её текст от первого лица.

"Изначально я не планировала оставаться в Эстонии на лето, но в связи со сложившейся ситуацией не вернулась домой и решила провести лето в Тарту. И так как это было спонтанным решением, каких-либо планов на лето не было. Поэтому, когда наш преподаватель сказал нам о том, что здесь летом есть возможность немножко подзаработать, собирая клубнику, я и несколько моих друзей решили: "Почему бы и нет, давайте попробуем". Мы решили сначала пойти и посмотреть вообще, как это все происходит, и потом решить, хотим ли мы продолжать. Мне очень понравилось — хозяйка фермы очень милая и дружелюбная женщина, говорила с нами по-английски и очень была нам рада. Условия работы тоже были хорошие — работали в перчатках, отлично слаженный механизм подсчёта количества собранной клубники, возможность отдыхать, когда захочешь и т. д. Также удобно было то, что приходить можно было в любой день, в зависимости от твоего графика, можно было приезжать как раз в неделю, так и каждый день.

Нас каждый раз подвозили от остановки до фермы и обратно, что тоже было очень удобно. Место это находится где-то в 10 км от центра Тарту, ездили на GoBus до определённой остановки, а оттуда нас везли на ферму. Но были ребята, которые там жили, на территории фермы были домики.

Насчёт нехватки людей затрудняюсь ответить, просто не знаю, сколько клубники фермеры собирают каждый год, и каким был этот сезон в сравнении с предыдущими. Но хозяйка сама не раз говорила, что у них не хватает рук, и что будет хорошо, если мы придём на следующий день. Поэтому, думаю, нехватка людей отражалась сильно. Также люди, которые работают там каждый год, говорили, что в прошлом году на этих же полях было очень много украинцев, которые приезжали сюда каждый год и оставались на ферме. Такой вариант намного практичнее для фермеров, потому что у них стабильно есть люди которые работают, а в этом году они, видимо, зависели от того, сколько человек придёт в определённый день