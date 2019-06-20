Сбор денег на лечение маленькой Аннабель: до цели осталось немногим более ста тысяч

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, на сегодняшний день собрано немногим менее двух миллионов. Не хватает еще чуть более ста тысяч евро.
У Аннабель диагностировали редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, или SMA1, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.
Жизнь малышки спасло бы только генное лекарство Zolgensma, которое излечивает детей от SMA1. Всего несколько недель назад одобренное лекарственным департаментом США лекарство до Европы еще не дошло, но в США оно стоит более 2 миллионов долларов.
Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил, что выделил на необходимое для спасение жизни Аннабель лечение 400 000 евро из своего резервного фонда. Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":
Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".
При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер:
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