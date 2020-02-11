Сбежавший королевский питон вызвал панику в многоквартирном доме в Таллинне

Паника в доме длилась семь часов, до тех пор, пока хозяйка питона не нашла его под кроватью, в свернутом в рулон ковре, пишет rus.err.ee.

Хотя змею нашли, жители дома долго не могли отойти от шока и обратились в МуПо с просьбой проверить условия содержания пресмыкающихся.

По словам занимавшего делом главного инспектора МуПо в Пыхья-Таллинне Павла Бойцова, чувствуется, что хозяйка змей до сих пор не осознала серьезность инцидента: "Женщина поясняет, что это маленькая метровая змея, которой всего четыре месяца. Она тихая, милая и во время просмотра телевизора любит обвиться вокруг рук хозяйки, кожа питона шелковистая и успокаивающая. Хозяйка уверена, что змея ее узнает, это видно по ее поведению. Что касается жителей дома, то это провокация и месть за какие-то предыдущие конфликты. Женщина удивлена, почему вообще по такому незначительному вопросу жильцы вообще потревожили МуПо".

Змеевод отметил, что питон не умеет плавать, поэтому нет опасности, что он по канализационным трубам попадет в унитаз к соседям, но такой питон отлично умеет ползать, и если он попадет в вентиляцию, то тогда страх соседей будет обоснован — эта змея убирает со своей дороги как котят, так и хомяков, а в случае большой особи реальна опасность и для ребенка.