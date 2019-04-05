Сависаар: я слышал, будто у русских депутатов не было возможности выступить против коалиции с EKRE. Это не так

”Я слышал, будто у русских депутатов не было никакой возможности выступить против коалиции EKRE+Центристская партия+Isamaa. Так якобы сказала Яна Тоом”, — пишет Сависаар.

”Это не так. У русских депутатов именно столько голосов, сколько нужно. В центристскую фракцию в Рийгикогу входят Кравченко, Стальнухин, Юферева, Репинский, Дмитриев, Корб. Если прибавить Кальюлайда, то получается семь человек, от голоса которых зависит, будет эта коалиция или нет. И в качестве дополнительного голоса Тоом. Научитесь считать до семи!”