Сависаар: спокойно. Финансовое состояние государства в порядке

"Спокойно. С финансовым состоянием государства все хорошо. Да, в прошлом году существенно выросла долговая нагрузка, но бить тревогу рано. До этого еще далеко”, — сказал Сависаар.

По словам Сависаара, большая часть кредита пошла на поддержку пострадавших от коронакризиса предприятий, что можно рассматривать как инвестицию в будущее.

”На спортивных соревнования часто определяющее значение имеет хорошая позиция на старте. Похожая ситуация с нынешним состоянием в сфере экономики. Выигрывает тот, что при нормализации ситуации сможет быстрее всех стартануть. У Эстонии есть предпосылки для того, чтобы обогнать конкурентов”, — заверил Сависаар.

”Если посмотреть, за счет чего образовался дефицит, то видно, что основной причиной стала кризисная помощь предприятиям на сумму почти 1,1 млрд евро, второй — принципиальное решение не урезать государственные инвестиции”. По сравнению с последним экономическим прогнозом дефицит бюджета был на 286 млн меньше, что было вызвано более интенсивным поступлением налогов, отметил политик.

Сависаар добавил, что по окончании кризиса мы вряд ли сможем начать оттуда, где закончили весной. По его словам, выиграют те отрасли экономики, которые основаны на автоматизации, дигитализации и виртуализации, поэтому государственную поддержку следует направить именно в их сторону. ”Иными словами: убираем ножницы, прекращает урезания и оживляем экономику! Если надо, возьмем кредит. С умом инвестированные деньги принесут больше, чем мы потратим интрессов”, — резюмировал он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.